Общество

Синоптик рассказал о погоде в России летом 2022 года

Синоптик рассказал о погоде летом 2022 года, сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на эфир «Радио России».

Грядущее лето в России будет засушливым и жарким. Такой прогноз озвучил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В этом году теплый сезон будет как минимум на несколько градусов выше многолетних климатических значений и с элементами засушливости. То есть лето будет теплее и суше, чем оно должно быть на самом деле», — рассказал Евгений Тишковец.

В то же время синоптик отметил, что точность прогноза составляет 60-70%.