Общество

Псковичей приглашают на службу по контракту в Чечню

Управление Росгвардии по Псковской области производит отбор граждан в войсковую часть №3025 (город Грозный, Чеченская Республика) для прохождения военной службы по контракту на должностях сержантов и солдат. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Требования к кандидатам:

гражданство РФ;

возраст от 18 до 40 лет;

годность по состоянию здоровья (категории от А до Б-3 включительно);

отсутствие судимостей (включая снятые или погашенные);

среднее (общее) полное, профессиональное (высшее) образование или служба в армии.

Физическая подготовка к сдаче нормативов:

подтягивание на перекладине – не менее 10 раз;

бег 100 метров – не более 15 секунд;

бег 1000 метров – не более 4 минут.

Условия прохождения военной службы:

зарплата от 40 000 рублей;

полный социальный пакет;

бесплатное лечение военнослужащего;

обеспечение бесплатным трехразовым питанием и вещевым имуществом (формой);

возможность участия в накопительно-ипотечной системе;

проживание в общежитии казарменного типа;

ежегодное предоставление оплачиваемого отпуска от 30 суток (в зависимости от выслуги лет);

возможность ежегодного санаторно-курортного лечения на льготных условиях;

обязательная ежегодная материальная помощь в размере одного оклада денежного содержания;

карьерный рост.

За более подробной информацией можно обращаться по телефонам: 73-43-13, 8(906) 223-65-00, 8(911) 366-21-41.