Общество

YouTube-блогинг по-псковски

Некоторые считают, что золотое время YouTube уже прошло. Что миллениалы и зумеры плотно осели в Instagram и TikTok. Людям с клиповым мышлением все сложнее выносить длинные видеоролики – все должно быть ясно, коротко и по делу, картинка должна быть яркой и динамичной. Таким стандартам, конечно, тяжело соответствовать на YouTube. Особенно учитывая тот факт, что он все больше походит на телевидение. Миллионы просмотров и лайков набирают профессиональные журналистские расследования, стендапы известных комиков и развлекательные шоу на любой вкус. Однако те, кому удалось закрепиться на YouTube и покорить зрителей интересной тематикой или харизмой, – на жизнь не жалуются и далеко не бедствуют. По прогнозам, благодаря новым рекламным возможностям площадки доход успешных каналов в 2022 году вырастет в три-четыре раза.

Предлагаю посмотреть, как обстоят дела с завоеванием YouTube у псковичей. Много ли их там, чем они занимаются, сколько подписчиков удалось собрать?

Самый крупный псковский YouTube-канал, который мне удалось найти, насчитывает 641 тысячу подписчиков и называется «Ремонт квартиры своими руками». Видеоуроки по ремонту квартиры дает Александр Смолин, который уже более 20 лет занимается ремонтом помещений любой сложности.

Автор канала уверяет, что с помощью его видео вы без проблем сможете быстро сделать ремонт в квартире своими руками и без дорогого профессионального инструмента, даже если вы совсем новичок в этом вопросе. Автор рассказывает о планировании ремонта, об электрике, сантехнике, черновой, чистовой отделке стен, потолков и многом другом. На канале действительно можно найти информацию о ремонте санузлов, установке кухни, монтаже потолков и укладке ламината.

Автор канала не только рассказывает о ремонте простым языком, но и наглядно показывает, что и как делать на реальной стройплощадке. Мало того, что у канала уже сформировалась постоянная аудитория, она постоянно прирастает, ведь тематика жизненная – каждый хотя бы раз в жизни да гуглил «как прикрутить розетку» или «как правильно уложить ламинат». Темы вечные, особенно с учетом сегодняшних цен на ремонтные работы, так что без просмотров Александр Смолин не останется. Видео профессионально сняты, все хорошо показано, качество картинки и звука отличное.

Еще один из самых крупных каналов, о котором за последние пару лет в Псковской области не написал только ленивый, «Деревенский блокнот». Формально его ведет петербуржец Андрей Тамашов, переехавший в псковскую деревню несколько лет назад. Но, поскольку место действия этого сериала о сельской жизни – небольшой населенный пункт в Пустошкинском районе, включаю его в эту подборку.

Как говорит сам автор, он с женой и дочерью переехал из Санкт-Петербурга, имея в кармане 48 000 рублей. На канале вы можете увидеть множество роликов о том, как люди строят жизнь в деревне без первоначальных дополнительных материальных возможностей. Если вам интересны, честные размышления о деревенской жизни, то подписывайтесь. Сейчас аудитория канала насчитывает почти 400 тысяч подписчиков. А деревню, в которой живет семья, можно с уверенностью назвать блогерской. Туда уже переехали несколько зрителей канала «Деревенский блокнот», некоторые уже завели свои, вполне успешные, YouTube-каналы. Но в эту Санта-Барбару предлагаю сегодня не погружаться, поэтому упоминаем только блогера Андрея Тамашова, который стал настоящей «точкой притяжения».

Видео Андрея Тамашова очень душевные. По атмосфере - как будто в детство проваливаешься, к бабушке в гости, или с родителями сел в воскресенье смотреть «Пока все дома». Очень затягивает. Съемка качественная, со звуком никаких проблем нет. Настоятельно рекомендую посмотреть хотя бы один ролик, чтобы ознакомиться. А там, глядишь, оценив красоты, и сами в деревню все захотим переехать.

Еще один лайфстайл блог, правда, совсем другой. Лайфстаеры публикуют видео о своей повседневной жизни, своих увлечениях, хобби и путешествиях. Владислав Фокин снимает разнообразные видео своей жизни, о политике и спорте. Казалось бы, ничего провокационного или уникального, так почему же канал блогера собрал 99,5 тысяч подписчиков? Особенность контента заключается в том, что Владислав живет не совсем обычной жизнью - уже больше 10 лет он передвигается на инвалидной коляске.

Например, на канале блогера есть видео-рубрика под названием «Ходил и Больше не хожу», где Владислав откровенно рассказывает о том, что с ним случилось, какие методы лечения он применял и как сейчас живет. Сам блогер говорит, что все его подписчики – это не просто зрители, а его вторая большая семья.

Еще один пскович, канал которого насчитывает 57 тысяч подписчиков, – это Владислав Бусырев. Видео молодой человек начал выкладывать 9 лет назад, за эти годы на канале накопилось много роликов на разные темы. Однако, основной тематикой канала являются автомобили.

Владислав показывает, как перекупает отечественные (в основном) автомобили, ремонтирует и использует для поездок и дрифта. Практически все видео сняты от первого лица на экшн-камеру. Во многих роликах блогер рекламирует онлайн-игры, так что какой-то дополнительный доход с блога явно имеет.

Пятерку закрывает кандидат социологических наук, доцент ПсковГУ – Сергей Кулдин. Сейчас среди зрителей его канала почти 30 тысяч человек. А начинал блогер с того, что публиковал видеозаписи своих лекций Философского клуба, который проходил в стенах университета. Список тем на канале очень обширный – здесь вы можете найти и лекцию о творчестве советского музыканта-авангардиста и актера Сергея Курехина, и разговоры о Боге, смысле и пределе и ясности ума.

Сейчас основной контент Сергея Кулдина – это видеозаписи так называемых «сатсангов». Сатсанг - понятие в индийской философии. У него есть несколько значений, приведу самые распространенные для понимания - высшее истинное сообщество, сообщество высшей истины; общение с гуру; собрание людей вокруг просветленного человека с целью услышать истину, говорить о ней и усваивать ее. Вот такой уникальный и, честно скажу, не самый популярный контент. Однако даже записи встреч узкого круга людей, сделанные на плохую камеру, пользуются у определенного круга зрителей. Думаю, что канал этот дохода доценту не приносит, а существует лишь в просветительских и образовательных целях.

Конечно, ни одно уважающее себя СМИ тоже не может обойтись без своего YouTube-канала. На канале Псковской Ленты Новостей мы говорим про общественно значимые события, публикуем политическую аналитику, разбираемся в культурной жизни региона и ведем прямые трансляции с пресс-конференций и эфиров с интересными гостями. Если вы еще не подписаны, то обязательно сделайте это, чтобы быть в курсе всех самых важных событий.

В нашей подборке вы увидели, что на платформе есть место абсолютно всем. Но, важно понимать, что съемка длинных тематических роликов – процесс энергозатратный. Точно не стоит заводить свой канал, если в не готовы вкладываться в рекламу и не намерены создавать эксклюзивный и качественный контент.

Чтобы добиться успеха на YouTube, нужно быть классным экспертом в своей нише, по-настоящему гореть своим делом, тоже неплохо, если вы умеете придумывать темы и сценарии для видео. Помимо всего прочего, нужно разбираться в технике для съемки, уметь работать со светом и звуком хотя бы на базовом уровне. Я уже не говорю про монтаж, дизайн и контент-планы. Хороший блог на YouTube – очень серьезная работа. Возможно, чтобы попробовать завести блог стоит начать с простого - с Instagram или прогрессивного TikTok, алгоритмы которого позволят вам стать звездой гораздо быстрее и дешевле. Я однозначно ставлю лайк нашим отважным псковичам, которым удалось добиться успехов на YouTube.

Ксения Журавкова