Общество

Более 20 млн рублей выделят на ремонт лицея №21 в Пскове

23 млн рублей планируют выделить в 2022 году на ремонт Социально-экономического лицея №21 имени Героя России С. В. Самойлова в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в общественной приемной депутата Псковской городской Думы Дмитрия Барабанова.

Предполагается, что в учреждении заменят оконные блоки, отремонтируют пищеблок и установят там новое оборудование. Также будет проведен ремонт классных кабинетов, систем вентиляции в спортивном зале и библиотеке.

Работы пройдут в рамках программы «Модернизация школьных систем образования», которую инициировал президент РФ Владимир Путин. Всего предусмотрен ремонт в 13 образовательных организациях, расположенных на территории Пскова. На эти цели направят более 388 млн рублей.