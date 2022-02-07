Общество

Псковские охотники за год застрелили более 300 волков

Более 300 волков добыли в Псковской области в 2021 году. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов.

«Охота на волка требует не только специальных навыков, она затратна и по времени, и финансовой стороне, и далеко не всегда оказывается результативной, поэтому с 2017 года за каждого добытого волка у нас предусмотрена премия в размере 10 тысяч рублей», - сказал Виктор Мусатов.

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По его словам, в прошлом году количество добытых в Псковской области волков было максимальным — более 300 особей, премии выплатили за каждого из них. «На этот год средства также на эти цели заложили, если их не будет хватать, будем принимать решения по распределению», - отметил председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии.