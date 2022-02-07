Общество

Виктор Мусатов оценил возможность полного истребления кабанов в Псковской области

Меры, принимаемые в целях сокращения численности кабана на территории Псковской области, не приведут к полному истреблению этих животных в регионе. Об этом прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сказал председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов.

«Поддержание плотности кабана на уровне 0-25 (0,25 особи на 1000 гектаров — ред.) — это рекомендации правительства Российской Федерации. Мы должны соблюдать эти требования. Того, что так мы выбьем всего кабана, я не боюсь», - сказал Виктор Мусатов.

В качестве аргумента председатель профильного комитета привел опыт Белоруссии. «Даже коллеги из соседних стран, в частности, Республики Беларусь, говорят, что, если они ставят цель довести плотность кабана до минимума, полностью довести ее до нуля — это нереальная задача, учитывая лесистость наших субъектов», - подчеркнул он.