Общество

Псковский студент в интернете совращал несовершеннолетнюю из Поволжья

Руководитель следственного управления следственного комитета РФ по Псковской области Петр Крупеня заявил об изобличении псковского студента, который путем переписки в интернете совращал несовершеннолетнюю из Поволжья. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, об этом он рассказал на рабочей встрече с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области Наталией Соколовой сегодня, 7 февраля.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

На мероприятии собравшиеся обсудили вопросы состояния преступности в отношении несовершеннолетних и проводимой профилактической работы. Первым делом рассмотрели состояние преступности против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в ходе которого подняли тему причин и условий совершения преступлений на примере находящихся в производстве уголовных дел.

Так, Петр Крупеня сообщил, что псковские следователи выявили студента – будущего учителя, который путем переписки в Сети совращал несовершеннолетнюю в Поволжье. Сейчас проводится активная фаза следственных мероприятий по документированию его противоправной деятельности и обнаружению новых возможных эпизодов преступлений.

Говоря о поддержке детей со стороны следственных органов, Наталия Соколова положительно оценила существующий в следственном комитете институт наставничества, когда следователи интересуются жизнью сирот, оказывают помощь с учебой и трудоустройством, а также содействуют в решении жилищных вопросов. В этом году еще двое псковских детей-сирот готовятся поступать в Санкт-Петербургскую академию СК России. Таким образом, по ее словам, несовершеннолетние, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, получают путевку в новую жизнь.

Продолжилась встреча в помещении, где проводится работа с самыми маленькими потерпевшими. Наталия Соколова, регулярно сталкиваясь с детскими происшествиями, отметила высокий уровень работающего в отделе криминалистики следственного управления кризисного психолога и инфраструктуру в базовом кабинете. Там создали необходимые условия для комфортного пребывания ребенка.

Стороны пришли к выводу, что в этой работе важна не столько материальная база, сколько люди, которые этим делом занимаются. Психолог рассказала уполномоченной по правам ребенка, что силами сотрудников управления было собрано достаточное количество разнообразных игрушек, благодаря чему существует возможность подарить любую из них пострадавшему ребенку. Она выступает в качестве ресурса для преодоления эмоций, связанных с пережитым событием.

В ходе встречи собравшиеся обсудили другие важные вопросы касательно защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, а также запланировали мероприятия с участием детей и подростков воспитательного и развивающего характера.