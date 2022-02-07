Общество

Более 200 млн рублей направят на ремонт образовательных учреждений в Пскове

Более 200 млн рублей направят на ремонт образовательных учреждений в Пскове. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин в Instagram.

Фото здесь и далее: Instagram-аккаунт Бориса Елкина

«Благодаря поддержке губернатора области Михаила Юрьевича Ведерникова в Пскове в этом году за счет федеральных средств капитально отремонтируют 13 образовательных учреждений», - отметил он.

В их число вошли семь городских школ:

лицей экономики и основ предпринимательства №10;

школа №16;

естественно-математический лицей №20;

социально-экономический лицей №21;

школа №24;

корпус Псковского педагогического комплекса;

псковская общеобразовательная школа-интернат.

«В общей сложности на обновление этих объектов будет направлено более 2️00 млн рублей. Работы запланированы программой "Модернизация школьных систем образования", которую инициировал президент РФ Владимир Путин», - добавил Борис Елкин.