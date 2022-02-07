Более 200 млн рублей направят на ремонт образовательных учреждений в Пскове. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин в Instagram.
Фото здесь и далее: Instagram-аккаунт Бориса Елкина
«Благодаря поддержке губернатора области Михаила Юрьевича Ведерникова в Пскове в этом году за счет федеральных средств капитально отремонтируют 13 образовательных учреждений», - отметил он.
В их число вошли семь городских школ:
«В общей сложности на обновление этих объектов будет направлено более 2️00 млн рублей. Работы запланированы программой "Модернизация школьных систем образования", которую инициировал президент РФ Владимир Путин», - добавил Борис Елкин.