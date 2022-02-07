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Общество

Более 200 млн рублей направят на ремонт образовательных учреждений в Пскове

07.02.2022 18:01|ПсковКомментариев: 0

Более 200 млн рублей направят на ремонт образовательных учреждений в Пскове. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин в Instagram.

Фото здесь и далее: Instagram-аккаунт Бориса Елкина

«Благодаря поддержке губернатора области Михаила Юрьевича Ведерникова в Пскове в этом году за счет федеральных средств капитально отремонтируют 13 образовательных учреждений», - отметил он.

В их число вошли семь городских школ:

  • лицей экономики и основ предпринимательства №10;
  • школа №16;
  • естественно-математический лицей №20;
  • социально-экономический лицей №21;
  • школа №24;
  • корпус Псковского педагогического комплекса;
  • псковская общеобразовательная школа-интернат.

«В общей сложности на обновление этих объектов будет направлено более 2️00 млн рублей. Работы запланированы программой "Модернизация школьных систем образования", которую инициировал президент РФ Владимир Путин», - добавил Борис Елкин.

Теги: #псков #школы
Источник: Псковская Лента Новостей
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