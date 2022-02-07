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Общество

Пенсионеру из Новоржева помогли записаться в льготную очередь на зубной протез

07.02.2022 21:55|ПсковКомментариев: 0

Пенсионер обратился в Новоржевскую местную приемную партии «Единая Россия» с вопросом о льготной очереди зубопротезирования, после чего заявителя поставили в очередь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии. 

Приемы граждан по вопросам социальной поддержки в региональной и местных общественных приемных партии «Единая Россия» провели в дистанционном формате. В Псковской региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева отметили, что проведение приемов в удаленном формате никак не повлияло на активность и заинтересованность псковичей. 

В тематическом приеме граждан приняли участие депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ от Псковской области, член Совета Федерации от региона, члены фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании депутатов, в городской Думе, а также районные и волостные депутаты, представители профильных ведомств.

За пять дней от жителей Псковской области поступило 168 вопросов социальной тематики. Псковичи интересовались вопросами пенсионного обеспечения, социального обслуживания, здравоохранения, трудоустройства. 

По итогу обращений депутаты сельских поселений «Куньинская волость» Олег Граненков и «Пухновская волость» Александр Киселев привезли лекарственные препараты пожилым людям из сельской местности, где отсутствуют аптеки.

А в Дедовичскую местную приемную обратилась семья, которая находится в трудной жизненной ситуации. Итогом приема стал социальный контракт. В Красногородскую приемную обратились люди с вопросом приобретения инвалидной коляски. В итоге заявка на приобретение инвалидной коляски принята, вопрос решат до июня 2022 года.

В партии добавили, что график приема на февраль доступен по ссылке.

Теги: #Единая Россия #пенсионеры #новоржевский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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