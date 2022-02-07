Общество

Вирусологи рекомендовали не проводить частую ревакцинацию

Делать иностранную прививку после получения «Спутника V» или «Спутника Лайт» можно только через 3-4 месяца — слишком частая ревакцинация может привести, в частности, к повышенному риску миокардита у мужчин. Об этом заявил академик РАН, завкафедрой Первого государственного медицинского университета имени Сеченова, вирусолог Виталий Зверев.

«Надо иметь в виду, что могут быть негативные последствия, если не выдержать рекомендованный учеными промежуток. Для наших вакцин, включая "Спутник", это полгода. В целом, безопасно ревакцинироваться можно уже через 3-4 месяца, но не раньше. Западные авторы предостерегают от очень частого вакцинирования западными препаратами, поскольку есть риск получить миокардит — об этом, например, говорит статистика Израиля», — цитирует его газета «Известия».

В израильском минздраве подтвердили‎, что риск возникновения миокардита после третьей дозы вакцины есть, но заболевание встречается редко — один случай на 15 тысяч. Тем не менее в стране также рекомендуют делать бустер не ранее, чем через четыре месяца. Аналогичную рекомендацию выдвинула и ВОЗ.