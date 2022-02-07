Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
миссия выполнима ищем подарки
Обновленный сайт «Псковэнергосбыта»
Мир изысканных ароматов «Лаб Фрагранс»
ЖКХ коммунальный ликбез
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
уверенность или риски
Телефон прямого эфира 56-73-72
вакцинация подростков
судьба ларьков
 
 
 
ещё Общество 07.02.2022 07:3111 Более 500 случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки 08.02.2022 08:001 Вирусологи рекомендовали не проводить частую ревакцинацию 07.02.2022 22:180 Об изменении размера пособий после индексации псковичам рассказали в ПФР 07.02.2022 21:350 Волонтеры города Острова получили благодарности от главы района 07.02.2022 21:150 Великолукский музей предоставит выходной привившимся от COVID-19 сотрудникам 07.02.2022 20:050 На улице Гвардейской в Великих Луках установили адресные таблички
 
 
 
Самое популярное 05.02.2022 09:000 Северное сияние запечатлели в окрестностях Пскова 07.02.2022 07:3111 Более 500 случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки 06.02.2022 10:505 Неизвестные подожгли квартиру в Пскове 06.02.2022 15:159 Анастасия Повторейко дала рекомендации по ревакцинации привившимся «Спутником Лайт» 05.02.2022 23:235 Почти 455 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Вирусологи рекомендовали не проводить частую ревакцинацию

08.02.2022 08:00|ПсковКомментариев: 1

Делать иностранную прививку после получения «Спутника V» или «Спутника Лайт» можно только через 3-4 месяца — слишком частая ревакцинация может привести, в частности, к повышенному риску миокардита у мужчин. Об этом заявил академик РАН, завкафедрой Первого государственного медицинского университета имени Сеченова, вирусолог Виталий Зверев.

«Надо иметь в виду, что могут быть негативные последствия, если не выдержать рекомендованный учеными промежуток. Для наших вакцин, включая "Спутник", это полгода. В целом, безопасно ревакцинироваться можно уже через 3-4 месяца, но не раньше. Западные авторы предостерегают от очень частого вакцинирования западными препаратами, поскольку есть риск получить миокардит — об этом, например, говорит статистика Израиля», — цитирует его газета «Известия».

В израильском минздраве подтвердили‎, что риск возникновения миокардита после третьей дозы вакцины есть, но заболевание встречается редко — один случай на 15 тысяч. Тем не менее в стране также рекомендуют делать бустер не ранее, чем через четыре месяца. Аналогичную рекомендацию выдвинула и ВОЗ.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где установить памятник Довмонту в Пскове?
В опросе приняло участие 97 человек
08.02.2022, 08:350 Стать участниками стрелецкого дозора предлагают жителям Псковской области 08.02.2022, 08:200 Китай выступил против расширения НАТО 08.02.2022, 08:001 Вирусологи рекомендовали не проводить частую ревакцинацию 08.02.2022, 07:470 День российской науки отмечают 8 февраля
08.02.2022, 07:350 В Европейской России начинается самый теплый период с начала года - синоптики 08.02.2022, 07:180 Генпрокурора предложила изымать имущество организаций в счет долгов по зарплате 08.02.2022, 07:000 Восемь протоколов составили на псковские управляющие организации за неделю 07.02.2022, 22:180 Об изменении размера пособий после индексации псковичам рассказали в ПФР
07.02.2022, 22:090 Сверить налогооблагаемое имущество организации предлагают псковичам 07.02.2022, 22:060 Давайте мериться рейтингами! 07.02.2022, 21:551 Пенсионеру из Новоржева помогли записаться в льготную очередь на зубной протез 07.02.2022, 21:350 Волонтеры города Острова получили благодарности от главы района
07.02.2022, 21:150 Великолукский музей предоставит выходной привившимся от COVID-19 сотрудникам 07.02.2022, 20:570 Рейсовый автобус и легковой автомобиль столкнулись в Печорском районе 07.02.2022, 20:490 С марта через Псков продолжит курсировать туристический поезд 07.02.2022, 20:390 Сбербанк опубликовал свои финансовые результаты за январь
07.02.2022, 20:240 Андрей Турчак стал зампредседателя комиссии народной программы «Единой России» 07.02.2022, 20:050 На улице Гвардейской в Великих Луках установили адресные таблички 07.02.2022, 19:5011 Опрос ПЛН-ТВ: Планируют ли псковичи вакцинировать своего ребенка от коронавируса? 07.02.2022, 19:340 Лектории для родителей проведут в Островском районе по проекту «Киноуроки в школах России»
07.02.2022, 19:143 Девять школ в Псковской области переведены на дистанционное обучение из-за ОРВИ 07.02.2022, 18:550 Псковский курсант стала призером международного конкурса научных работ 07.02.2022, 18:350 Ямы на улице Зеленой в Великих Луках засыпали после жалобы в соцсетях 07.02.2022, 18:154 Псковичей просят рассказать о сленге местной молодежи для всероссийского проекта
07.02.2022, 18:010 Более 200 млн рублей направят на ремонт образовательных учреждений в Пскове 07.02.2022, 18:002 Будущее цифрового мира, или Как IT поможет раскрыть таланты вашего ребенка? 07.02.2022, 17:541 Псковский студент в интернете совращал несовершеннолетнюю из Поволжья 07.02.2022, 17:507 Александр Гинцбург назвал недолгой защиту от новых штаммов у переболевших коронавирусом
07.02.2022, 17:453 Псковичам расскажут о достоинствах ГИС ЖКХ 07.02.2022, 17:410 Более 15 месяцев отвели на проектирование моста через реку Шелонь 07.02.2022, 17:380 Благодаря «Елке желаний» 117 детей в Пскове получили новогодние подарки 07.02.2022, 17:360 Неработающую кнопку светофора у Детского парка в Пскове заменили
07.02.2022, 17:330 Росгвардейцы изъяли у жителей Псковской области восемь единиц оружия 07.02.2022, 17:230 Идет прием заявок в акселератор Sber500 для ИТ-предпринимателей 07.02.2022, 17:190 В России одобрили регистрацию подростков с 14 лет на портале госуслуг 07.02.2022, 17:120 Части квадроцикла пытались незаконно перевезти через границу в Псковской области
07.02.2022, 17:061 Российские прыгуны с трамплина впервые взяли олимпийскую медаль 07.02.2022, 17:000 Чемпионат «Молодые профессионалы» стартовал в Псковской области 07.02.2022, 16:522 Лукашенко оценил возможность передачи власти в Белоруссии своим детям 07.02.2022, 16:420 Природоохранная прокуратура проводит проверку в акватории Чудского озера
07.02.2022, 16:3125 Псковский губернатор поручил контролировать содержание дорог во время непогоды 07.02.2022, 16:182 Серебряная цепь народа сето пополнила фонд псковского музея 07.02.2022, 16:135 Директор института ПсковГУ прокомментировала ситуацию с допуском на занятия студентов-антиваксеров 07.02.2022, 16:100 Два автомобиля столкнулись в Пустошкинском районе, пострадал человек
07.02.2022, 16:010 Проверка системы оповещения пройдет в Пскове 8 февраля 07.02.2022, 15:544 Борис Елкин и Елена Полонская вошли в десятку самых цитируемых градоначальников в СЗФО 07.02.2022, 15:510 «Гербарий» на встрече с псковичами покажет тикток-блогер 07.02.2022, 15:320 Карантин по бешенству отменили в Новосокольническом районе
07.02.2022, 15:260 Почти 1300 читателей ПЛН приняли участие в опросе о вакцинации детей от COVID-19 07.02.2022, 15:221 Неустойчивую погоду на февральских праздниках пообещали псковские синоптики 07.02.2022, 15:160 Где в Псковской области происходит больше аварий, рассказали в ГИБДД 07.02.2022, 15:020 Интерактив: Уборка наоборот
07.02.2022, 14:590 Количество ДТП в Псковской области сократилось более чем на 14% за год 07.02.2022, 14:560 Российская фигуристка впервые в истории Олимпийских игр исполнила четверной прыжок 07.02.2022, 14:550 В псковской ГИБДД назвали самую частую причину ДТП 07.02.2022, 14:535 Сообщения о минировании офисов КПРФ в Псковской области не подтвердились
07.02.2022, 14:470 Водитель «Шкоды» пострадал в ДТП в Стругокрасненском районе 07.02.2022, 14:381 «Постскриптум»: Об Олимпиаде, чуждых идеях и наказании за порчу вакцин. ВИДЕО 07.02.2022, 14:311 Сотрудники псковской ГИБДД задержали более 2500 нетрезвых водителей за год 07.02.2022, 14:231 Сенатор Клишас указал на недостатки законопроекта о самообороне при защите жилища
07.02.2022, 14:100 Снег и до +2 градусов ожидается в Псковской области 8 февраля 07.02.2022, 13:580 Александр Козловский оформил подписку на журналы великолукскому реабилитационному центру 07.02.2022, 13:410 Tele2 увеличила число В2В-абонентов в регионах Северо-Запада на 20% 07.02.2022, 13:330 Эксперт объяснила, когда записи в реестре недвижимости становятся архивными
07.02.2022, 13:140 Из Псковско-Чудского озера за год выловили около 2,5 тысячи тонн рыбы 07.02.2022, 13:091 В Великих Луках сообщили о минировании горкома КПРФ 07.02.2022, 13:050 Псковский архив рассказал, что входило в коллекцию купца Плюшкина 07.02.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»
07.02.2022, 12:597 Виктор Мусатов оценил возможность полного истребления кабанов в Псковской области 07.02.2022, 12:570 Посвященную пяти органам чувств культурную программу организовали в Пскове 07.02.2022, 12:520 «Беседка»: Псковский волк нам не товарищ. ВИДЕО 07.02.2022, 12:470 Коммунисты в Пскове эвакуировались из-за сообщения о минировании здания обкома
07.02.2022, 12:462 Псковскую область за последние годы сильно замусорили и захламили - Виктор Мусатов 07.02.2022, 12:452 YouTube-блогинг по-псковски 07.02.2022, 12:370 Псковские охотники за год застрелили более 300 волков 07.02.2022, 12:360 В Плюсском районе осудили мужчину за удар тарелкой по лицу знакомой
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru