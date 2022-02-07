Общество

Учащиеся псковского СИЗО приняли участие в классном часе ко Дню российской науки

Учащиеся СИЗО-1 в Псковской области приняли участие в классном часе ко Дню российской науки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФСИН России.

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального УФСИН России

В учебно-консультационном пункте вечерней школы при псковском следственном изоляторе прошел классный час «День науки», в ходе которого учащиеся познакомились с традициями и основами праздника, посмотрев видеоурок о российской науке. Организовала и провела мероприятие классный руководитель УКП Наталья Афанасьева.

«В ходе мероприятия ученики узнали о важнейших открытиях последних лет, сделанных российскими учеными. В познавательной беседе особое внимание было уделено тем из них, которые жили и учились на Псковской земле. Также учащиеся имели возможность виртуально пройтись по местам, связанным с судьбами известных людей», - отметили в пресс-службе ведомства.

Во второй части классного часа одного из девятиклассников за участие в викторине, посвященной 300-летию органов прокуратуры и 350-летию со дня рождения Петра I, отметили сертификатом. Ученики 10 класса получили благодарственные письма за активную позицию, проявленную в новогодних благотворительных акциях Псковского детского фонда.

«День российской науки – это праздник академиков, ученых, профессоров и студентов, решивших посвятить свою жизнь научной и исследовательской деятельности. Среди ученых есть и наши земляки с мировым признанием. Может быть кто-нибудь из вас тоже станет ученым», - сказала классный руководитель УКП Наталья Афанасьева.