Общество

Эксперт рассказал, как уберечь от мошенников аккаунт на «Госуслугах»

Следует соблюдать «цифровую гигиену» для того, чтобы защитить свой аккаунт на «Госуслугах» от действий мошенников, заявил аналитик по информбезопасности «Лиги цифровой экономики» Артур Янбулатов.

«Самое главное - приучить себя к так называемой "цифровой гигиене" и соблюдать правила. Для начала не стоит использовать одинаковые пароли на всех интернет-сайтах и мобильных приложениях. Пусть пароли отличаются незначительно, но, если один из паролей попадет в открытый доступ, остальные сервисы, которыми вы пользуетесь, будут в безопасности», - цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что важно обращать внимание на сложность пароля, он должен состоять минимум из 8 разных символов, для профилактики стоит регулярно менять пароли и не хранить в местах, где их могут подсмотреть посторонние люди.

Кроме того, обезопасить аккаунт поможет двухфакторная аутентификация - при попытке входа пользователь получит код подтверждения по смс, на почту или увидит его в приложении. На случай, если один из контактов скомпрометируют или украдут, необходимо иметь резервную почту или номер.

Артур Янбулатов добавил, что не стоит пренебрегать доступными средствами защиты своего личного кабинета от взлома. Необходимо использовать возможности сервиса или программы для защиты данных и помнить, что опасно переходить по незнакомым и подозрительным ссылкам из электронных писем или смс-сообщений, а также сообщать коды подтверждения.

Если пренебречь мерами безопасности, злоумышленники могут получить доступ к данным, хранящимся в личном кабинете на «Госуслугах». С их помощью мошенники способны оформить кредиты в микрофинансовых организациях (МФО), использовать электронную цифровую подпись пользователя для подтверждения сделок с недвижимостью или продать данные на «теневых» площадках.