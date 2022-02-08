Общество

Гостей и жителей Пскова приглашают в Робопарк

Пока ты спал, группа из 50 самых технологичных роботов нашей планеты разместилась в ТРЦ Fjord Plaza и объявили о создании Робопарка!

Robopark - это международная научно-интерактивная выставка роботов для всей семьи! Здесь каждый сможет не только увидеть, но и познакомиться с самыми новейшими технологиями на планете. Трогай, общайся, играй, взаимодействуй с более 50 роботами!

Все роботы, шоу, представления будут включены в безлимитный билет:

50 новейших робота. Последние модели роботов с выставок Лас-Вегаса, Пекина и Сеула;

7 зон виртуальной реальности;

5 технологических шоу;

посмотри завораживающий танец молний;

передвигай предметы силой мысли;

протестируй транспорт будущего.

В Робопарке даже дети от 4-х лет смогут ощутить себя настоящими изобретателями! Выставка уже посетила крупнейшие города России, СНГ и Европу, где собрала более 1 200 000 положительных отзывов. Робопарк рекомендован к посещению министерством образования в семи регионах России. Образование и развлечение в одном месте!

Каждый час по экспозиции будет проходить бесплатная экскурсия, в ходе которой экскурсовод в интересной и доступной форме расскажет о каждом роботе, его уникальных возможностях и применении в быту.

Робопарк – это возможность уже сейчас увидеть будущее своими глазами и потрогать своими руками.

Кроме того, на пяти мастер-классах дети разного возраста смогут своими порисовать 3D-ручками, сделать своими руками слайм или настоящий космос, а самые отважные соберут свой световой меч или настоящий реактор железного человека. И все, что они сделают, можно будет унести с собой.

Чтобы стать частью фантастического мира, нужно лишь захватить с собой хорошее настроение. Возрастных ограничений нет. Также нет ограничений по времени пребывания на выставке.

Для погружения в будущее приходите в ТРЦ Fjord Plaza с 10 февраля по 13 марта. Режим работы: со вторника по пятницу с 10.00 до 20.00, а также в субботу и воскресенье с 10.00 до 21.00. Понедельник - выходной.

Пошпионить за роботами можно тут: https://vk.com/robopark_pskov.

Билеты можно купить на сайте — https://robo-park.com/ru/pskov/.

Возрастная категория 0+.

ИП Наташкин Андрей Валерьевич

ИНН 645293850503, ОГРН 315645100008022