Общество

Врачам-инфекционистам в Пскове предлагают зарплату до 150 тысяч рублей

Аналитики hh.ru изучили рынок труда Псковской области и выяснили, что сейчас в областную инфекционную больницу ищут врача анестезиолога-реаниматолога, врача-инфекциониста и предлагают зарплату до 170 000 и до 150 000 рублей на руки соответственно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

В обязанности будущих работников войдет работа с COVID-пациентами, проведение необходимых лечебно-профилактических мероприятий, ведение обследований и процедур, выполнение обязанностей в соответствии с должностной инструкцией.

В hh.ru отметили, что, судя по требованиям, от кандидатов требуется высшее профессиональное (медицинское) образование по одной из специальностей - «Лечебное дело» или «Педиатрия», а также пройденная послевузовская подготовка (интернатура или ординатура). Работодатель готов рассматривать кандидатов без опыта работы и обучить необходимым навыкам.

В свою очередь работодатель обещает работу в новом многофункциональном медицинском центре на современном оборудовании, федеральные выплаты, подъемное пособие. Также отмечается, что все переработки оплачиваются.

Иногородним кандидатам предоставляется жилье с возможностью дальнейшей приватизации либо компенсация аренды квартиры. Заработная плата врача-инфекциониста составит до 150 000 рублей на руки, а врача анестезиолога-реаниматолога - до 170 000 рублей на руки.