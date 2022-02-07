Общество

Почти 300 псковичей получили штрафы за нарушение масочного режима

294 жителя Псковской области получили штрафы от 1000 рублей за нарушение масочного режима. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Также в период с 31 января по 6 февраля суды вынесли 45 предупреждений, по двум делам приняты иные процессуальные решения.

За неделю суды рассмотрели 341 дело об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС (нарушение «масочного» режима)).