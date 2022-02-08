Общество

Встречу с мастером-кожевенником организуют для псковичей 12 февраля

Дом культуры в деревне Ершово Псковского района организует встречу с мастером-кожевенником Алексеем Обуховым 12 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: Ершовский дом культуры

«Доводилось ли вам бывать в мастерской настоящего кожевенника, шьющего исключительно вручную вещи роскошные и утилитарные одновременно? Ершовский ДК организует встречу с мастером-кожевенником Алексеем Обуховым и предлагает всем желающим посетить ее в ближайшую субботу, 12 февраля», - рассказали в ДК.

Мастер работает исключительно с натуральной кожей от лучших производителей, в основном зарубежных, отметили в учреждении. Жителям Псковской области предлагают задать кожевеннику любые вопросы. Кроме того, в рамках мероприятия пройдет мини-выставка.

Встреча начнется в 14.00 по адресу: деревня Ершово Псковского района, улица Коровина, 17, Ершовский дом культуры.