Общество

Чтобы узнать историю семьи, псковичам советуют обратиться к исповедным росписям

Обратиться к исповедным росписям, чтобы узнать больше об истории семьи, предложили сотрудники Государственного архива Псковской области. Информация размещена в социальной сети «ВКонтакте».

Фото и видео: Государственный архив Псковской области / «ВКонтакте»

Ранее архивисты уже говорили о метрических книгах и о том, какую информацию можно найти в их разделах, – о родившихся, брачующихся и умерших.

«Но не стоит забывать, что не все книги сохранились, в Пскове, к примеру, они намеренно уничтожались, чтобы оградить от преследования представителей отдельных сословий в послереволюционные годы», - добавили сотрудники архива.

В таком случае можно обратиться к исповедным росписям. Государственный архив Псковской области выпустил видеоролик о том, что это такое, кем они составлялись, в скольких экземплярах и где они хранились, какие данные в них вносили и когда.

На сегодняшний день в архиве хранится около 3500 исповедных росписей.