Общество

До 4 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 9 февраля

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 9 февраля. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, ночью в регионе пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый. В некоторых частях области возможно налипание мокрого снега.

Небольшие осадки в виде мокрого снега прогнозируются и днем. На дорогах образуется гололедица. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -5 до 0 градусов, днем столбик термометра покажет от 0 до +4 градусов. Ожидается ветер западных направлений со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление будет низким.