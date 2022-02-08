Общество

Борис Елкин подчеркнул значимость дизайн-кода в преображении центра Пскова

Глава администрации Пскова Борис Елкин подчеркнул значимость дизайн-кода в преображении исторического центра Пскова

Фото здесь и далее: Instagram-аккаунт Бориса Елкина

«Дизайн-код Пскова в формате было/стало. Согласитесь, исторический центр города заметно преобразился. Стало гораздо лучше: красиво и опрятно. Многие из вас спрашивали, что такое дизайн-код, кто его придумал и зачем он нужен», - отметил он в Instagram.

Сити-менеджер напомнил, что дизайн-код – это правила размещения вывесок в Пскове. «Документ разработала администрация города с помощью специалистов в области охраны культурного наследия, архитектуры, строительства и дизайна, изучив лучшие практики российских и зарубежных городов. Дизайн-код прошел публичные слушания и включен в Правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения города. Действует с мая 2020 года. С 2021 года его начали внедрять в исторической части Пскова. С тех пор многие представители бизнеса привели свои вывески в соответствие. Наглядный результат – в карточках. С 2022 года дизайн-код распространяется и на территорию типовой застройки», – рассказал он.

«Постепенно сделаем наш древний Псков уютнее и привлекательнее», – подчеркнул Борис Елкин.