Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
миссия выполнима ищем подарки
Мир изысканных ароматов «Лаб Фрагранс»
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
ЖКХ коммунальный ликбез
Обновленный сайт «Псковэнергосбыта»
вакцинация подростков
уверенность или риски
судьба ларьков
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 08.02.2022 12:501 Почти 540 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 08.02.2022 14:440 Новый социальный партнер появился у Псковского облсовпрофа 08.02.2022 14:420 Применение вакцины от COVID-19 без длительного исследования объяснила Галина Неваленная 08.02.2022 14:310 Псковский губернатор поздравил преподавателей и студентов с Днем российской науки 08.02.2022 14:200 Низкий процент тяжело заболевших после вакцинации от COVID-19 отмечают псковские медики 08.02.2022 14:190 «Кузница»: Мифы и реальность вакцинации. ВИДЕО
 
 
 
Самое популярное 01.02.2022 22:370 В Пскове нашли пропавшую 15-летнюю девочку 05.02.2022 09:000 Северное сияние запечатлели в окрестностях Пскова 07.02.2022 07:3111 Более 500 случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки 04.02.2022 06:572 В Псковской области более 6 тысяч человек лечатся от коронавируса 02.02.2022 21:5620 Анастасия Повторейко дала рекомендации по ревакцинации привившимся «ЭпиВакКороной»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Совфед планирует запретить рассаживать в самолете родителей и детей до 12 лет

08.02.2022 13:53|ПсковКомментариев: 0

Глава профильного комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал проект приказа Министерства транспорта России, который вносит изменения в правила воздушных перевозок пассажиров и обязывает авиаперевозчиков размещать на борту самолета одного из родителей и ребенка до 12 лет на соседних креслах. 

«Перевозчик обязан совместно разместить на борту воздушного судна совершеннолетнего пассажира или пассажира, который в соответствии с гражданским законодательством РФ приобрел дееспособность в полном объеме до достижения им восемнадцатилетнего возраста, и следующего(их) вместе с ним ребенка (детей) в возрасте до 12 лет в случаях, если пассажир информирует авиакомпанию о необходимости его совместного размещения со следующим с ним несовершеннолетним пассажиром до 12 лет до начала регистрации на рейс», - цитирует ТАСС проект приказа министерства.

По словам Андрея Кутепова, в последнее время участились конфликтные ситуации, связанные с размещением родителей и несовершеннолетних детей при организации авиаперелетов. Он добавил, что на сегодняшний день авиаперевозчики, в основном лоукостеры, рассаживают пассажиров с детьми в произвольном порядке, что зачастую приводит к ситуации, когда родитель вынужден сидеть отдельно от своего ребенка.

Как отметил сенатор, совместное размещение родителей и детей является предметом судебных разбирательств. Это касается и случаев, когда у родителей нет возможности зарегистрироваться совместно со своими несовершеннолетними детьми без взимания дополнительной платы, так и случаев, когда за выбор места оплата была произведена.

«Судебные иски возникают в связи с требованиями Роспотребнадзора, Ространснадзора и самих граждан. Необходимо отметить, что судебная практика идет по пути защиты граждан в данном вопросе, в том числе и по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации», - подчеркнул Андрей Кутепов.

Он сослался на пояснения Минтранса РФ относительно правил воздушных перевозок пассажиров. Так, согласно этим правилам, перевозчик принимает все возможные меры по совместному размещению на борту воздушного судна родителя и следующего с ним ребенка до 12 лет.

При этом данные требования, как отметили в Минтрансе, могут быть невыполнимы при поздней явке таких пассажиров на регистрацию, а также в целях обеспечения требований безопасности полетов, «в рамках которых дети, недееспособные лица и лица с ограниченными возможностями жизнедеятельности не размещаются у аварийных выходов».

Кроме того, по словам Кутепова, совместное размещение на борту родителей и детей обеспечивает безопасность пассажиров, так как в экстренной ситуации родители окажутся рядом и быстрее смогут правильно среагировать на нее - вовремя обеспечат ребенка кислородной маской, не будут являться источником паники или двигаться против потока пассажиров в поисках своих детей.

Теги: #дети #транспорт #Совет Федерации
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где установить памятник Довмонту в Пскове?
В опросе приняло участие 149 человек
08.02.2022, 14:500 Таможенники могут получить право останавливать фуры по всей России 08.02.2022, 14:440 Новый социальный партнер появился у Псковского облсовпрофа 08.02.2022, 14:420 Применение вакцины от COVID-19 без длительного исследования объяснила Галина Неваленная 08.02.2022, 14:310 Псковский губернатор поздравил преподавателей и студентов с Днем российской науки
08.02.2022, 14:230 Солистка концерта «Я не могу иначе» рассказала о программе выступления в Пскове 08.02.2022, 14:200 Низкий процент тяжело заболевших после вакцинации от COVID-19 отмечают псковские медики 08.02.2022, 14:190 «Кузница»: Мифы и реальность вакцинации. ВИДЕО 08.02.2022, 14:120 Способы отказаться от допоборудования при покупке автомобиля назвал эксперт
08.02.2022, 13:530 Совфед планирует запретить рассаживать в самолете родителей и детей до 12 лет 08.02.2022, 13:410 Чтобы узнать историю семьи, псковичам советуют обратиться к исповедным росписям 08.02.2022, 13:380 До 4 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 9 февраля 08.02.2022, 13:290 Борис Елкин подчеркнул значимость дизайн-кода в преображении центра Пскова
08.02.2022, 13:121 Псковичи могут дистанционно закрыть больничный по коронавирусу 08.02.2022, 13:071 Около 60 детей родились в Пскове за неделю 08.02.2022, 13:050 Галина Неваленная рассказала, к кому на вызов врачи едут в первую очередь 08.02.2022, 13:000 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»
08.02.2022, 12:560 Закрытые паевые инвестфонды Сбера в 2021 году выплатили рекордный доход 08.02.2022, 12:501 Почти 540 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 08.02.2022, 12:480 Лекцию об истории старообрядчества прочитают в Пскове 08.02.2022, 12:460 Новое дело против Навального начнут рассматривать 15 февраля
08.02.2022, 12:442 В облздраве разъяснили порядок выдачи QR-кода переболевшим коронавирусом 08.02.2022, 12:390 «Анализируй этно»: зачем молодым псковичам «бабушкина» народная культура? ВИДЕО 08.02.2022, 12:370 В Пскове закрыли для движения транспорта участок улицы Яна Фабрициуса 08.02.2022, 12:281 Более 2000 пациентов в Пскове находятся на амбулаторном лечении с ОРВИ и COVID-19
08.02.2022, 12:240 Встречу с мастером-кожевенником организуют для псковичей 12 февраля 08.02.2022, 12:211 Эффективность «Ковивака» против омикрон-штамма оценил эксперт 08.02.2022, 12:180 Два порховича предстанут перед судом за кражу батарей отопления 08.02.2022, 12:070 Криминальный триллер «ЗАТО» стал четвертым российским проектом Netflix
08.02.2022, 12:060 Неизвестный ударил ножом и ограбил великолучанина 08.02.2022, 12:000 Последствия ночного снегопада устраняют в Пушкинских Горах 08.02.2022, 11:580 В псковской прокуратуре объяснили, как пройти к памятнику Петру Первому 08.02.2022, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Анализируй этно» с Ольгой Миронович
08.02.2022, 11:540 «Кузница»: Мифы и реальность вакцинации 08.02.2022, 11:510 Полиция продолжает розыск глухонемого псковича 08.02.2022, 11:450 Парк Победы благоустроят в Гдове до конца мая 08.02.2022, 11:420 Мошенница под видом медработника обокрала пенсионерку в Великих Луках
08.02.2022, 11:390 Анастасия Повторейко рассказала об инкубационном периоде «омикрона» 08.02.2022, 11:290 Приуроченные к Дню российской науки конкурсы провели в псковской академии ФСИН 08.02.2022, 11:250 Сотрудников МФЦ в Псковской области научили принимать налоговые декларации 08.02.2022, 11:220 Электронные свидетельства о смерти начнут выдавать в России с 1 марта
08.02.2022, 11:190 Открытки 60-х годов с изображением Великих Лук опубликовали в соцсетях 08.02.2022, 11:150 Коронавирус унес жизни еще пяти человек в Псковской области 08.02.2022, 11:113 Вандалы разбили елочные украшения в Финском парке в Пскове 08.02.2022, 11:071 Отделение центра занятости капитально отремонтируют в Пскове
08.02.2022, 11:030 В Псковском перинатальном центре рассказали о плюсах сервисных родов 08.02.2022, 10:590 Великолучанин попал под суд за попытку обокрасть депо 08.02.2022, 10:511 Тест на знание храмов из списка ЮНЕСКО предложили пройти псковичам 08.02.2022, 10:500 Жителя Струг Красных отправили в колонию за изготовление около 20 кг наркотиков
08.02.2022, 10:470 Пушкиногорские депутаты согласовали передачу гостиницы «Дружба» в собственность региона 08.02.2022, 10:367 Врачам-инфекционистам в Пскове предлагают зарплату до 150 тысяч рублей 08.02.2022, 10:340 В России утвердили график распределения жилищных сертификатов в 2022 году 08.02.2022, 10:230 Пельмени, сосиски и гречка стали лидерами по росту цен по итогам 2021 года
08.02.2022, 10:200 Нетрезвого петербуржца остановили сотрудники ГИБДД в Гдове 08.02.2022, 10:200 На пешеходном переходе в Великих Луках сбили женщину 08.02.2022, 10:120 Почти 120 пожаров произошло в Псковской области за январь 08.02.2022, 10:070 Пскович ограбил кафе на Рижском проспекте
08.02.2022, 10:054 Почти 300 псковичей получили штрафы за нарушение масочного режима 08.02.2022, 09:540 Авиасообщение между Псковом и Калининградом возобновят в марте 08.02.2022, 09:510 Чемпионат города по баскетболу среди женских команд прошел в Пскове 08.02.2022, 09:430 «Анализируй этно»: зачем молодым псковичам «бабушкина» народная культура?
08.02.2022, 09:350 Эксперт рассказал, как уберечь от мошенников аккаунт на «Госуслугах» 08.02.2022, 09:352 Пешеходный светофор в центре Пскова временно отключен 08.02.2022, 09:330 Жилой дом загорелся в Пскове из-за нарушения правил безопасности 08.02.2022, 09:210 Сломавшийся грузовик мешает движению на Инженерной в Пскове
08.02.2022, 09:200 Псковичи обратились к главе города за помощью по возврату незаконно списанных денег 08.02.2022, 09:050 Учащиеся псковского СИЗО приняли участие в классном часе ко Дню российской науки 08.02.2022, 08:500 Закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов вступил в силу в России 08.02.2022, 08:350 Стать участниками стрелецкого дозора предлагают жителям Псковской области
08.02.2022, 08:205 Китай выступил против расширения НАТО 08.02.2022, 08:003 Вирусологи рекомендовали не проводить частую ревакцинацию 08.02.2022, 07:470 День российской науки отмечают 8 февраля 08.02.2022, 07:350 В Европейской России начинается самый теплый период с начала года - синоптики
08.02.2022, 07:180 Генпрокуратура предложила изымать имущество организаций в счет долгов по зарплате 08.02.2022, 07:001 Восемь протоколов составили на псковские управляющие организации за неделю 07.02.2022, 22:180 Об изменении размера пособий после индексации псковичам рассказали в ПФР 07.02.2022, 22:090 Сверить налогооблагаемое имущество организации предлагают псковичам
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru