Общество

Совфед планирует запретить рассаживать в самолете родителей и детей до 12 лет

Глава профильного комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал проект приказа Министерства транспорта России, который вносит изменения в правила воздушных перевозок пассажиров и обязывает авиаперевозчиков размещать на борту самолета одного из родителей и ребенка до 12 лет на соседних креслах.

«Перевозчик обязан совместно разместить на борту воздушного судна совершеннолетнего пассажира или пассажира, который в соответствии с гражданским законодательством РФ приобрел дееспособность в полном объеме до достижения им восемнадцатилетнего возраста, и следующего(их) вместе с ним ребенка (детей) в возрасте до 12 лет в случаях, если пассажир информирует авиакомпанию о необходимости его совместного размещения со следующим с ним несовершеннолетним пассажиром до 12 лет до начала регистрации на рейс», - цитирует ТАСС проект приказа министерства.

По словам Андрея Кутепова, в последнее время участились конфликтные ситуации, связанные с размещением родителей и несовершеннолетних детей при организации авиаперелетов. Он добавил, что на сегодняшний день авиаперевозчики, в основном лоукостеры, рассаживают пассажиров с детьми в произвольном порядке, что зачастую приводит к ситуации, когда родитель вынужден сидеть отдельно от своего ребенка.

Как отметил сенатор, совместное размещение родителей и детей является предметом судебных разбирательств. Это касается и случаев, когда у родителей нет возможности зарегистрироваться совместно со своими несовершеннолетними детьми без взимания дополнительной платы, так и случаев, когда за выбор места оплата была произведена.

«Судебные иски возникают в связи с требованиями Роспотребнадзора, Ространснадзора и самих граждан. Необходимо отметить, что судебная практика идет по пути защиты граждан в данном вопросе, в том числе и по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации», - подчеркнул Андрей Кутепов.

Он сослался на пояснения Минтранса РФ относительно правил воздушных перевозок пассажиров. Так, согласно этим правилам, перевозчик принимает все возможные меры по совместному размещению на борту воздушного судна родителя и следующего с ним ребенка до 12 лет.

При этом данные требования, как отметили в Минтрансе, могут быть невыполнимы при поздней явке таких пассажиров на регистрацию, а также в целях обеспечения требований безопасности полетов, «в рамках которых дети, недееспособные лица и лица с ограниченными возможностями жизнедеятельности не размещаются у аварийных выходов».

Кроме того, по словам Кутепова, совместное размещение на борту родителей и детей обеспечивает безопасность пассажиров, так как в экстренной ситуации родители окажутся рядом и быстрее смогут правильно среагировать на нее - вовремя обеспечат ребенка кислородной маской, не будут являться источником паники или двигаться против потока пассажиров в поисках своих детей.