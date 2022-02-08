Памятные мероприятия пройдут в Пскове в День вывода войск из Афганистана

Памятные мероприятия в День вывода войск из Афганистана пройдут в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» Николай Дубик.
Фото: архив Псковской Ленты Новостей
Памятные мероприятия пройдут 15 февраля, в день, когда последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана.
Так, в 9.30 от Дома офицеров состоится отъезд к могилам погибших в годы Афганской войны псковичей. Участники выезда смогут почтить память бойцов и возложить цветы на их могилы.
В 12.00 состоится торжественное возложение цветов, венков и гирлянды у памятника рядом с Домом офицеров.
Принять участие в мероприятиях могут все желающие.