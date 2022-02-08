Общество

Памятные мероприятия пройдут в Пскове в День вывода войск из Афганистана

Памятные мероприятия в День вывода войск из Афганистана пройдут в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» Николай Дубик.

Фото: архив Псковской Ленты Новостей

Памятные мероприятия пройдут 15 февраля, в день, когда последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана.

Так, в 9.30 от Дома офицеров состоится отъезд к могилам погибших в годы Афганской войны псковичей. Участники выезда смогут почтить память бойцов и возложить цветы на их могилы.

В 12.00 состоится торжественное возложение цветов, венков и гирлянды у памятника рядом с Домом офицеров.

Принять участие в мероприятиях могут все желающие.