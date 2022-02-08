Общество

Пскович отправится в колонию за долг перед сыном

Пскович отправится в колонию за задолженность перед сыном. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

По решению суда мужчина должен был платить алименты своему несовершеннолетнему сыну. Несмотря на требования части 2 статьи 38 Конституции РФ и статьи 80 Семейного кодекса РФ, он этого не делал. И за это был подвергнут административному наказанию. Задолженность по алиментам составила более 243 тысяч рублей.

По итогам рассмотрения дела виновному назначили наказание в виде лишения свободы на 4 месяца, на основании статьи 73 УК РФ условно с испытательным сроком на 6 месяцев.