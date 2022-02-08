Общество

СНГБ предупреждает об участившихся случаях мошенничества на интернет-площадках

«Сургутнефтегазбанк» предупреждает об участившихся случаях мошенничества на интернет-площадках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Фото: пресс-служба «Сургутнефтегазбанка»

«Будьте бдительны! Участились случаи мошенничества! Мошенники продолжают обманывать, используя такие интернет-площадки, как BlaBlaCar и другие», - отметили в банке.

Сначала злоумышленник размещает объявление о продаже товара или услуги. Затем покупатель обращается по данному объявлению, «продавец» направляет ссылку в СМС-сообщении, мессенджере или электронной почте с просьбой оплатить товар с помощью перевода денежных средств, перейдя по ссылке.

В ходе оплаты покупатель вводит данные карты, в том числе CVV- код и одноразовый пароль. После этого происходит списание денежных средств с карты покупателя, при этом купленный товар ему не предоставляется. В результате, совершив хищение средств, «продавец» не выходит на связь.

Необходимо соблюдать меры предосторожности:

Не доверять ссылкам от неизвестных лиц. Не вводить данные карты по их указаниям.

Всегда нужно проверять адрес сайта и значок замка в адресной строке браузера.

Никогда и никому нельзя сообщать коды подтверждения из СМС-сообщений от банка.

Не следует оплачивать покупки или счета по ссылкам, направленным в мессенджерах, СМС и на электронной почте.

Производить оплату нужно только непосредственно на оригинальных сайтах интернет-площадок.

«Помните: для зачисления денежных средств на карту достаточно сообщить только ее номер! Если вас просят сообщить остальные данные карты - это мошенники! Прекратите общение и перезвоните в банк по номеру телефона, указанному на оборотной стороне карты!» - подчеркнули в организации.

АО БАНК «СНГБ»