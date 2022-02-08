Общество

Большинство медицинских документов переведут в электронный вид

Большинство медицинских справок и других документов переведут в электронный вид. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом 8 февраля.

«Получение медицинской помощи должно быть удобным для граждан, и для этого правительство продолжает работу по развитию цифрового контура в здравоохранении. Подготовлено обновленное положение о единой государственной информационной системе в этой сфере», - цитирует его ТАСС.

По его словам, «эта система свяжет между собой все региональные медицинские организации».

«Большинство документов должно перейти в электронный вид, среди прочего - различные выписки, справки, медкарты», - уточнил глава кабинета министров.

Михаил Мишустин пояснил, что такой порядок позволит врачам не искать историю болезни. «Даже если человек переезжал, менял поликлинику, больницу, все сведения будут собраны в одном месте. Так гораздо удобнее, а в экстренной ситуации это может спасти человеку жизнь, - подчеркнул премьер-министр.