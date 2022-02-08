Общество

Минздрав: COVID-сертификаты при наличии антител начнут выдавать 21 февраля

Сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании можно будет оформить на основании положительного теста на антитела – Минздрав России внес соответствующие изменения в форму COVID-сертификата. Приказ вступит в силу с 21 февраля, сообщается на сайте министерства.

«Сертификат будет формироваться однократно при наличии на Едином портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу не позднее трех календарных дней со дня подачи заявления на портале госуслуг. Тест на антитела может быть проведен в любой лицензированной лаборатории. При этом требований к уровню антител не устанавливается – достаточно их наличия в организме. Срок действия сертификата в этом случае составит 6 месяцев с даты получения результатов теста. Повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен», - говорится в сообщении.

Кроме того, сертификат может быть оформлен на основании положительного результата ПЦР-тестирования, подтвержденного результатами теста на антитела. Результаты тестов также должны быть доступны на Едином портале госуслуг. Срок действия сертификата в этом случае составит 1 год с даты положительного ПЦР-теста.