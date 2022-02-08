Общество

Скончался бывший заместитель управляющего отделением ПФР по Псковской области

Скончался бывший заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Псковской области Алексей Еремин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении ПФР.

«Коллектив отделения Пенсионного фонда РФ по Псковской области выражает глубокое соболезнование родным и близким Еремина Алексея Федоровича в связи с его безвременной кончиной», - отметили в ПФР.

С 1991 года по 2014 год Алексей Еремин был заместителем управляющего региональным отделением ПФР и стоял у истоков его образования.

«Ответственный руководитель пользовался большим уважением со стороны всех, кто его знал и с кем он работал. Бесценный жизненный опыт, мудрость, энтузиазм и знания пенсионной темы позволили ему стать профессионалом в своем деле, внести существенный вклад в становление и развитие Пенсионного фонда России и всей системы оказания государственных социальных услуг пожилым гражданам. Коллектив Отделения потерял не только коллегу, но и наставника, друга и просто хорошего, душевного человека. Алексей Федорович останется в наших сердцах старшим товарищем и мудрым советчиком, всегда готовым прийти на помощь в любой ситуации. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», - добавили в ПФР.