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Отмена карантина для контактных может привести к росту заболеваемости ковидом - эксперт

Отмена карантина для людей, контактировавших с заболевшими коронавирусом, может поспособствовать росту заболеваемости в ближайшие несколько недель. Такое мнение высказала терапевт клинического госпиталя на Яузе ГК «Медскан» Мария Лисина.

«Отмена карантина для контактных по ковиду, конечно, никоим образом не будет способствовать снижению роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Наоборот, мне кажется, это мера, которая будет способствовать тому, что заболеваемость в ближайшие 2-4 недели будет продолжать расти, и люди, естественным образом перенося заболевание, будут приобретать иммунитет», - цитирует ее ТАСС.

Вместе с тем она отметила, что штамм «омикрон» клинически протекает намного легче, чем «дельта». Кроме того, сама по себе отмена карантина для контактных пациентов была введена как вынужденная экономическая мера. «Отмена карантина прежде всего даст некоторую свободу людям, потому что чисто физически из-за ряда экономических соображений не все могут себе позволить соблюдать именно семидневный карантин», - пояснила Мария Лисина.

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По словам специалиста, прогнозировать дальнейшее движение эпидемического процесса пока трудно.