Общество

Общежитие на 300 мест ввели в эксплуатацию в великолукском исправительном центре

Общежитие на 300 мест ввели в эксплуатацию в великолукском исправительном центре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН России.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В городе Великие Луки состоялось официальное открытие здания основного общежития для осужденных к принудительным работам.

На церемонии присутствовали временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов, председатель Российского союза промышленников и предпринимателей по Псковской области, депутат Государственной Думы Александр Козловский, Федеральный инспектор по Псковской области аппарата полномочного представителя президента РФ в СЗФО Александр Хлопков, начальник управления специальных программ администрации области Андрей Вьюнов, региональный уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов, глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев, представители правоохранительных структур и предприятий-партнеров.

Участники мероприятия совершили обход территории учреждения, административно-хозяйственных и коммунально-бытовых помещений, в которых сможет проживать до трехсот осужденных к принудительным работам. Кроме того, во время посещения провели прием осужденных по личным вопросам, в том числе об условиях отбывания наказания, в ходе которого жалоб и заявлений не поступало.

Как отметили приглашенные лица, в исправительном центре создали самые комфортные условия. Имеются спальные помещения, комната приема пищи, санузел, душевые, прачечная. Здание оснащено современными техническими средствами надзора и контроля – охранной, пожарной сигнализацией, системами видеонаблюдения и доступа.

Осужденные к принудительным работам обязаны выполнять правила внутреннего распорядка исправительного центра, не покидать его в ночное и нерабочее время, выходные и праздничные дни без разрешения администрации. Несоблюдение данных правил повлечет замену наказания лишением свободы. В остальном они обладают правами обычных граждан. Им разрешено пользоваться мобильными телефонами, интернетом, носить гражданскую одежду, они обладают правом голоса. У них больше возможностей для встреч с близкими людьми и родственниками, они самостоятельно добираются до места работы, пояснили в ведомстве.

Работа по расширению сети исправительных центров на территории Псковской области продолжается, в том числе прорабатывается вопрос о создании участков, функционирующих как исправительные центры, на базе предприятий, где могут быть трудоустроены осужденные к принудительным работам.

Завершилось мероприятие подведением итогов, между сторонами-участниками были достигнуты определенные договоренности в области взаимовыгодного сотрудничества.