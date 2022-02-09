Общество

Дизайн-проект интерьера холла в псковском университете подготовят в марте

Дизайн-проект по изменению интерьера на первом этаже главного корпуса ПсковГУ подготовят в марте. Соответствующая документация размещена 8 февраля в Единой информационной системе в сфере закупок.

Техническое задание включает в себя разработку дизайн-проекта центрального холла первого этажа и прилегающих к нему лестничных маршей главного корпуса, расположенного по адресу: площадь Ленина, 2. Срок исполнения обязательств - 30 календарных дней с даты подписания договора.

Исполнитель - известный псковский архитектор, урбанист, член Общественной палаты Псковской области и общественный помощник губернатора Михаила Ведерникова Сергей Станкевич. Цена контракта составляет 120 000 рублей.