Общество

В Великих Луках провели уникальную операцию по удалению опухоли на языке

В Великих Луках провели уникальную операцию по удалению опухоли. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram.

Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова

«На днях в Великолукской межрайонной больнице была проведена уникальная операция. Пациенту весной поставили тяжелый диагноз – рак языка второй степени. Химиотерапия не дала результатов, болезнь стремительно развивалась, опухоль распространилась до четвертой стадии. Пациент с кровотечением попал в отделение челюстно-лицевой хирургии Великолукской межрайонной больницы. Немедленно был собран консилиум врачей во главе с главврачом Вячеславом Чурсиным. Такие сложные челюстно-лицевые операции до этого в Псковской области никогда не делали, но времени уже не было, транспортировку пациент мог не перенести. Великолукские врачи приняли решение взять ответственность на себя и провести радикальное хирургическое вмешательство с привлечением коллег из Москвы», - рассказал глава региона.

Пока пациента готовили к операции, из столицы в Великие Луки прибыл челюстно-лицевой хирург, онколог Алексей Дикарев. Вместе с ним операцию проводил заведующий отделением Великолукской межрайонной больницы Самир Эфендиев. «Два хирурга вместе с анестезиологом и операционной сестрой провели сложнейшую операцию, которая длилась почти 7 часов», - продолжил Михаил Ведерников.

«Первичная опухоль была удалена полностью, пациент стабилизировался, риски возникновения кровотечения были устранены, и 4 февраля его выписали из больницы. Теперь пациенту после плановой химиотерапии предстоит реконструкция нижней челюсти, долгий путь реабилитации и восстановления – желаю ему здоровья и сил! Благодарю всех, кто принял участие в проведении операции», - добавил губернатор.