Общество

Глава Островского района оценил работу подчиненных на «четыре с минусом»

Глава Островского района Дмитрий Быстров оценил работу подчиненных на «четыре с минусом». Об этом он сообщил в ходе встречи с журналистами 9 февраля.

«Наверное, четыре с минусом. Поскольку всегда надо стремиться к большему. Думаю, отличной оценки не должно быть ни у одного муниципалитета, поскольку всегда будет категория людей, которая не услышана. Четыре с минусом — это определенный аванс, чтобы стремиться к твердой четверке», - рассказал он.

Дмитрий Быстров подчеркнул, что администрация реагирует на все обращения, которые поступают от граждан.