Общество

Проблему уборки снега у сетевых магазинов псковичи могут решить одним звонком

Проблему уборки снега и наледи у входных групп сетевых магазинов жители Пскова могут решить, позвонив в контрольное управление администрации города. Об этом журналистам рассказала начальником контрольного управления администрации Пскова Наталья Симонова.

«С магазинами работа ведется намного проще. Тут достаточно одного телефонного звонка, чтобы вопрос с уборкой снега был решен. Когда наши сотрудники выезжают для проверки, все ступеньки уже посыпаны песком, снег убран», - отметила Наталья Симонова.

По ее словам, горожане могут позвонить в контрольное управление, пожаловаться, и в короткие сроки проблему устранят.

«От жителей жалоб на магазины поступает не так много, чаще всего претензии возникают у нас. Например, на несвоевременный вывоз снега с территории больших магазинов», - добавила начальник контрольного управления.