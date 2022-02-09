Общество

Псковский облсовпроф готовится к первомайским акциям

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов принимает участие в работе исполкома Федерации независимых профсоюзов России под руководством председателя Михаила Шмакова, который проходит сегодня в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

В повестке заседания будут рассмотрены вопросы о созыве Генерального совета ФНПР, подготовке и проведении первомайской акции, о плане мероприятий Года информационной политики и цифровизации профсоюзов, работе с молодежью, внесении изменений в состав кадрового резерва и новом порядке направления кадров на учебу по квоте ФНПР.

Также у руководителя профобъединения запланирован ряд рабочих встреч и совещаний с руководителями общероссийских профсоюзов и департаментов ФНПР.

«Сегодняшние решения исполкома фактически создадут основу реализации годовых рабочих планов территориальных организаций, в том числе, конечно же, и псковского профобъединения. Мы с соблюдением все ограничений постараемся реализовать все намеченные мероприятия. И по молодежному направлению, и по Первомаю. Для профсоюзной работы преград нет», – отметил Игорь Иванов.