Псковский врач назвала признаки «омикрона» у младенцев

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко назвала признаки «омикрона» у младенцев, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.
«Какие признаки омикрона у детей до года? Нужно ли сдавать анализ крови?» - поинтересовались у главврача.
Анастасия Повторейко ответила, что симптомы схожи с ОРВИ. «Также возможны проявления кишечного синдрома. Лабораторные обследования проводятся по показаниям», - рассказала она.
«Важно: контроль температуры, выпитой жидкости!» - добавила главврач.