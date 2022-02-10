Общество

Псковский врач назвала признаки «омикрона» у младенцев

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко назвала признаки «омикрона» у младенцев, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.

«Какие признаки омикрона у детей до года? Нужно ли сдавать анализ крови?» - поинтересовались у главврача.

Анастасия Повторейко ответила, что симптомы схожи с ОРВИ. «Также возможны проявления кишечного синдрома. Лабораторные обследования проводятся по показаниям», - рассказала она.

«Важно: контроль температуры, выпитой жидкости!» - добавила главврач.