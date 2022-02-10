Общество

Псковичам рассказали о кожной сыпи при коронавирусе

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко рассказала о кожных проявлениях при коронавирусе, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.

«Кожные проявления часто наблюдаются при COVID-19», - ответила она. Анастасия Повторейко сообщила, что хорошее наблюдение провели дерматологи из больницы Hospital Universitario de Mostoles в Мадриде и Hospital Plato в Барселоне в рамках работы с более 300 пациентами с COVID-19.

Так, у 19% пациентов выявили крапивницу, у 9% - везикулярные высыпания, напоминающие сыпь при ветрянке, у 19% - изменения на коже напоминали обморожение, добавила Анастасия Повторейко.