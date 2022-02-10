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Медики сообщили о смертельно опасном синдроме омикрон-штамма у детей

При заражении штаммом коронавируса омикрон-штамм у детей до пяти лет, в частности мальчиков, может развиться смертельно опасное состояние. Об этом рассказал врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

Речь идет об остром ларинготрахеите, при котором может произойти отек гортани. Заболевание требует немедленной госпитализации, иначе ребенок может погибнуть, предупредил врач.

«Острый ларинготрахеит развивается чаще всего у мальчиков до пяти лет и может привести к стенозу гортани или крупу. Ранее у детей раннего возраста он чаще развивался при парагриппе, но теперь растет число таких случаев и при "омикроне"», - цитирует его Ura.ru.

Специалист сообщил, что если у ребенка на фоне заболевания носогубный треугольник стал белого или синего цвета, возник «лающий» кашель, дыхание участилось и стало шумным, и свистящим, то немедленно требуется обратиться за медицинской помощью.

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Ранее заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова сообщила, что симптомы «омикрона» у детей проявляются, как правило, через пару дней после инфицирования. Чаще всего они переносят заражение «омикроном» в легкой форме, тяжело болезнь протекает у менее чем 1%, а госпитализируют всего 3%. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, дети заражаются «омикроном» в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами.