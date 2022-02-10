Общество

Великолучане жалуются на снежные «пирамиды» на улице Гоголя

Жителей города Великие Луки возмутили действия рабочих при уборке снега во дворах на улице Гоголя. Жалоба опубликована в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте»

«В соседнем дворе трактор убирал снег и лед с проезжей части и до приезда машины, в которую нужно было грузить этот снег, он выгружал его в соседний двор рядом с детской площадкой. Позже машина приехала, и остатки снега уже загружали в нее, но эту кучу так и оставили. Тракторист решил так с экономить время, пока не было машины, в которую нужно было грузить снег? А это теперь будет таять вместе с грязью возле детской площадки?» - говорится в публикации.

В комментариях к ней великолучане начали сообщать об подобных фактах в других частях улицы Гоголя. «На Гоголя, 12, через дорогу, аналогичная гора», - продолжил тему один из подписчиков сообщества.

«На Гоголя, 10/15 тоже "египетская пирамида" стоит», - добавила женщина, прикрепив фотографию.

Фото: Ольга Малахова / «Подслушано Великие Луки»

По словам местной жительницы, похожая ситуация сложилась еще в одном дворе, куда сложили убранный в другом месте снег. Она отметила, что кучу расположили между детским садом и школой, а сам двор при этом не вычистили.

Фото: Галина Храпенкова / «Подслушано Великие Луки»

На последний комментарий отреагировала администрация города. Женщину попросили уточнить адрес двора, в котором рабочие выгрузили снег.