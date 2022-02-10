Общество

Деревья более 30 метров в высоту спилили в Печорах

Деревья более 30 метров в высоту спилили в Печорах, пишет районная газета «Печорская правда».

Фото здесь и далее: газета «Печорская правда»

Работы по аварийному спилу деревьев провели в Печорах вчера, 9 февраля. Так, один тополь спилили на улице Заводской. Как сообщили в администрации городского поселения «Печоры» для того, чтобы спиливание прошло безопасно, выставляли дорожные знаки.

Еще одно дерево - сосну - ликвидировали на улице Псковской, напротив кладбища.

Для проведения работ на высоте задействовали спецтранспорт - автовышку. Высота выдвижной лестницы составляет 28 метров.

Это первые аварийные деревья, которые спилили в 2022 году. Работы по избавлению города от насаждений, представляющих опасность, будут продолжаться.