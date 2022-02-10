Показания для госпитализации с COVID-19 перечислила псковский врач

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко перечислила показания для госпитализации с коронавирусом, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.
«При решении вопроса о госпитализации у взрослых с COVID-19 учитываются возраст, наличие сопутствующих заболеваний, условия проживания, данные лабораторно-инструментальных исследований клинические критерии», - сообщила врач.
Так, по словам Анастасии Повторейко, среди клинических критериев отмечаются: температура тела выше 38 градусов, частота дыхательных движений больше 22 в минуту, одышка при физических нагрузках, а также уровень насыщения крови кислородом менее 93-95%.