Общество

Более чем на 40% выросла погрузка на Октябрьской железной дороге в Псковской области

На 44% выросла погрузка на Октябрьской железной дороге в Псковской области в январе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ОАО «РЖД».

По оперативной информации холдинга, в январе на сети железной дороги в Псковской области она составила 35 тысячи тонн различных грузов, что на 44% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

За указанный период погрузили:

- строительных материалов – 6,9 тыс. тонн (-14,7% к январю 2021 года);

- лесных – 6,2 тыс. тонн (-11,8%);

- лома черных металлов – 4,2 тыс. тонн (увеличение погрузки более чем в шесть раз по сравнению с показателем января 2021 года);

- сборных грузов – 4,4 тыс. тонн (увеличение погрузки более чем в два раза);

- зерна – 4,8 тыс. тонн (-21,1%);

- нефти и нефтяных продуктов – 7,7 тыс. тонн (в аналогичном периоде 2021 года погрузка этой номенклатуры не производилась).