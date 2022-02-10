Общество

Депутат псковской гордумы от «Яблока» назвала стиль образования в России недемократическим

В российских школах пока еще не установился демократический стиль образования. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) озвучила педагог с большим стажем, депутат Псковской городской Думы от партии «Яблоко» Татьяна Пасман.

«Если мы вспомним то, как мы учились, мы увидим, что пока у нас еще авторитарный стиль жизни в школе. При этом там очень много демократичных учителей, я знаю, но в целом стиль образования пока еще не демократический, и он не вырабатывает этот навык у молодых людей», - сказала Татьяна Пасман.

По ее мнению, и у демократического стиля образования большой потенциал, а вводить его нужно постепенно, системно и грамотно.

Также депутат оценила качество образования, реализуемого на фоне борьбы с распространением коронавируса. Она отметила, что уровень подготовки выпускников не падает, что свидетельствует о том, что дистанционный режим обучения не приводит к «глобальному провалу уровня знаний» у школьников. При этом Татьяна Пасман подчеркнула, что в целом проблемы в сфере образования в условиях пандемии существуют.

Среди наиболее острых моментов она перечислила организационную, психологическую и техническую неготовность участников образовательного процесса перейти на дистанционную форму работы.

«Техническая неготовность — серьезный вопрос. Сейчас каждая школа обязана предоставить ученику все условия для работы в условиях коронавируса, но это не всегда возможно. Вот у нас и получаются случаи, на мой взгляд, героические, когда в какой-то сельской школе учителя ставят стол в магазине, туда приносят задания для учеников, а потом забирают их. А что мы хотим? Где школы возьмут оборудование, если его нет?» - заметила депутат.