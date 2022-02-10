Общество

Акция на колбасу проходит во всех магазинах «Деревня Соловьи» в Псковской области

Акция на вареную «Аппетитную» колбасу проходит во всех фирменных магазинах «Деревня Соловьи», расположенных в городе Пскове и в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил производитель.

Фото: «Деревня Соловьи»

Колбаса продается в индивидуальной упаковке. Продукт массой 500 граммов можно приобрести по цене 176 рублей за штуку. В состав мясного изделия входят: свинина, говядина, вода, сухое молоко, куриное яйцо, соль и пряности (черный перец и кориандр).

«Спешите приобрести любимый продукт по приятной цене!» - призвали псковичей в фирменных магазинах «Деревня Соловьи».

Группа производителя «ВКонтакте»: https://vk.com/solovymyaso

Сайт: https://shop.pskovagro.ru/

Адреса магазинов сети в Псковской области: