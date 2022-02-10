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Общество

Новый учебный класс с сельхозоборудованием открыли в псковском колледже

10.02.2022 14:24|ПсковКомментариев: 1

Учебный класс с современным сельскохозяйственным оборудованием открыли в Псковском агротехническом колледже. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, мероприятие прошло в рамках 6-го регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Фото здесь и далее: Псковский агротехнический колледж

В кабинете развернули два основных тематических лабораторных стенда, где разместили приборы рулевого управления с гидравлическим усилителем и навесное оборудование колесного трактора. Это позволит организовать для студентов колледжа практические занятия по изучению конструкций и принципов работы сельхозтехники.

Модернизация поможет усилить подготовку учащихся по направлению «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Оснащение учебному учреждению предоставили в рамках сотрудничества с белорусским партнером - Минским тракторным заводом.

В рамках деловой программы чемпионата состоялась встреча представителей региональной системы профессионального образования со стратегическими партнерами, представителями различных производственных предприятий. Основной темой обсуждения стала успешная практическая подготовка студентов.

Участники встречи рассмотрели эффективные модели взаимодействия, возможности для развития социального партнерства. Кроме того, состоялось подписание договора о сотрудничестве между колледжем и белорусскими партнерами. Подписи под документом поставили директор колледжа Сергей Янкин и исполняющий обязанности гендиректора ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» Александр Голуб.

Напомним, чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Псковской области проходит с 2017 года. Соревнования направлены на повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем внедрения лучших практик и профессиональных стандартов. Чемпионат WorldSkills Россия проходит в мастерских, созданных в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».

Теги: #оборудование #агротехнический колледж
Источник: Псковская Лента Новостей
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