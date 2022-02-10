Общество

Правительство направит более 76,5 млрд рублей дополнительно на выплаты по больничным

Правительство дополнительно направит более 76,5 млрд рублей на выплаты по больничным за февраль и первую половину марта. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 10 февраля, сообщается на сайте кабмина.

Премьер-министр подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в стране непростая — много заболевших, поэтому стало больше людей, которые уходят на больничный.

«На выплату пособий по февральским листкам нетрудоспособности и тем, которые будут выданы в первой половине марта текущего года, правительство дополнительно направит свыше 76,5 млрд рублей», - отметил он.

Михаил Мишустин добавил, что это позволит поддержать сбалансированность бюджета Фонда социального страхования, чтобы граждане получали положенные им средства своевременно и в полном объеме.