Избавляться от визуального мусора призвали жителей Бежаницкого района. Об этом пишет районная газета «Сельская новь».
Правила благоустройства городского поселения «Бежаницы» утвердило Собрание депутатов городского поселения 3 июня 2021 года. Теперь все жители поселка должны благоустраивать его согласно принятому документу. В настоящее время администрация городского поселения проводит мониторинг вывесок и призывает собственников организаций всех форм собственности привести их в порядок.
В одном из разделов правил прописаны требования к оформлению информационных конструкций, стендов, вывесок на фасадах зданий, а также указателей. В приложении к правилам имеются графические примеры их оформления в зависимости от размеров и места расположения здания.
«В районном центре в оформлении должно быть визуальное единообразие, ничто не должно раздражать взгляд. Данная работа, прежде всего, предполагает снятие слишком крупных конструкций и замену их на аккуратные, более сдержанные и гармоничные. Кроме того, мы должны избавляться от хаотично размещённых вывесок, афиш и объявлений в местах, не предусмотренных для этих целей (на столбах, заборах, деревьях)», - отметил глава администрации поселения Валерий Захаров.
Администрация городского поселения готова ответить на возникающие вопросы, оказать консультативную помощь по изготовлению новых вывесок (дизайн-кодов).
«Только совместными усилиями можно сделать наш поселок привлекательным и красивым для горожан и гостей», - подчеркнул Валерий Захаров.