Общество

Избавляться от визуального мусора призвали жителей Бежаницкого района

Избавляться от визуального мусора призвали жителей Бежаницкого района. Об этом пишет районная газета «Сельская новь».

Правила благоустройства городского поселения «Бежаницы» утвердило Собрание депутатов городского поселения 3 июня 2021 года. Теперь все жители поселка должны благоустраивать его согласно принятому документу. В настоящее время администрация городского поселения проводит мониторинг вывесок и призывает собственников организаций всех форм собственности привести их в порядок.

В одном из разделов правил прописаны требования к оформлению информационных конструкций, стендов, вывесок на фасадах зданий, а также указателей. В приложении к правилам имеются графические примеры их оформления в зависимости от размеров и места расположения здания.

«В районном центре в оформлении должно быть визуальное единообразие, ничто не должно раздражать взгляд. Данная работа, прежде всего, предполагает снятие слишком крупных конструкций и замену их на аккуратные, более сдержанные и гармоничные. Кроме того, мы должны избавляться от хаотично размещённых вывесок, афиш и объявлений в местах, не предусмотренных для этих целей (на столбах, заборах, деревьях)», - отметил глава администрации поселения Валерий Захаров.

Администрация городского поселения готова ответить на возникающие вопросы, оказать консультативную помощь по изготовлению новых вывесок (дизайн-кодов).

«Только совместными усилиями можно сделать наш поселок привлекательным и красивым для горожан и гостей», - подчеркнул Валерий Захаров.