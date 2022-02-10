Общество

Псковских медработников привлекают к уголовной ответственности за раздачу непривитым QR-кодов

Псковских медработников привлекают к уголовной ответственности за раздачу непривитым QR-кодов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной прокуратуры, об этом говорилось на расширенном заседании коллегии прокуратуры региона, на котором подвели итоги работы ведомства за 2021 год.

«Инициировалась уголовная ответственность медицинских работников, вносивших за плату в единую систему вакцинированных лиц недостоверные сведения о прохождении гражданами вакцинации», - говорится в сообщении.

В условиях пандемии коронавируса по-прежнему приоритетными оставались вопросы обеспечения прав граждан на доступную медицинскую помощь и бесперебойное лекарственное обеспечение, получения медицинскими работниками стимулирующих выплат, предоставления мер финансовой поддержки субъектам предпринимательской деятельности, отметили в прокуратуре.

Сотрудники прокуратуры защитили права 320 медицинских сотрудников, которым было выплачено без малого 3,5 млн рублей стимулирующих выплат и 500 тысяч рублей заработной платы. Принятые меры реагирования способствовали сокращению количества рецептов, находящихся на отсроченном обслуживании, и скорейшему обеспечению необходимыми лекарствами граждан из числа льготных категорий.