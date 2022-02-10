Общество

Пропавшую в 2012 году псковичку нашли полицейские

Полиция прекратила розыск пропавшей в 2012 году Елены Никандровой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Стало известно, что сейчас псковичка находится в одной из деревень Себежского района, где живет и работает. С ней все в порядке.

Ранее сообщалось, что отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивал Елену Никандрову Елена 1983 года рождения. Родственники утратили с ней связь в 2012 году.

«Полиция выражает благодарность представителям СМИ и всем гражданам, оказавшим содействие органам внутренних дел в розыске женщины», - отметили в ведомстве.