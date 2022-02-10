Общество

Заслуженный учитель России Сергей Петров скончался в Пскове

Бывший директор «Социально-экономического лицея №21 имения Героя России С. В. Самойлова», заслуженный учитель России Сергей Петров после продолжительной болезни скончался вчера, 9 февраля, в возрасте 71 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Фото: пресс-служба администрации города Пскова

Сергей Петров родился 22 июля 1951 года в городе Острове в семье рабочих. После окончания средней школы в 1968 году поступил на исторический факультет с изучением английского языка Псковского государственного педагогического института имени С. М. Кирова, после окончания которого в 1973 году был направлен на работу в среднюю школу поселка Дедовичи.

В 1974 году его призвали на военную службу в ряды Советской армии, службу проходил в группе советских войск в Германии. Затем Сергей Петров вернулся в Дедовичи на прежнее место работы, к своим ученикам, а через год переехал в Псков и работал сначала в средней школе №20, а затем в школе №22.

В 1988 году его назначили директором средней школы №21 города Пскова, в которой, во многом благодаря усилиям Сергея Петрова, в 1993 году появились лицейские классы, а уже в 2000 году школа получила статус социально-экономического лицея.

«Сергей Николаевич был умным, интеллигентным, талантливым человеком и блестящим педагогом, энергичным, требовательным, но в то же время очень отзывчивым руководителем. Коллективом он руководил более 20 лет, и за эти годы лицей добился больших успехов в своём развитии. Выражаем глубокие, искренние соболезнования его семье и близким и скорбим вместе с ними», - сказали в администрации.

Прощание состоится 11 февраля в 10.00 во дворе дома на улице Звездной, 13. Отпевание пройдет 12 февраля в 11.00 по адресу: Псковская область, Опочецкий район, деревня Апанасково.