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Общество

В псковском СИЗО показали фильм об Александре Пушкине

10.02.2022 19:55|ПсковКомментариев: 0

Тематический урок прошел в учебно-консультационном пункте СИЗО-1 в день гибели великого русского поэта и писателя Александра Пушкина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В ходе классного часа учащиеся посмотрели фильм о событиях, которые предшествовали трагическому дню, ознакомились с основными этапами жизни и творчества Пушкина, а также прослушали романсы на его произведения. Участники классного часа пришли к выводу, что такие качества как достоинство и честь определяли не только творчество, но и личное поведение поэта и гражданина.

Завершилось мероприятие созданием иллюстрированной выставки под общим названием «10 февраля 1837 года 2 часа 45 минут пополудни».

«Прошло уже много лет со дня гибели Пушкина, но его произведения находят новых поклонников, неся в себе глубину чувств, искренность, свет и частичку тонкой души поэта. Мир пушкинской поэзии – это светлый, добрый, радостный мир любви, дружбы и созидания», – подвела итог занятия классный руководитель УКП Наталья Афанасьева.

Теги: #память #Пушкин #СИЗО
Источник: Псковская Лента Новостей
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