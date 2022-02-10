Общество

День памяти Софьи Ковалевской отмечается 10 февраля

День памяти выдающегося русского математика Софьи Ковалевской отмечается 10 февраля. Она скончалась в 1891 году от воспаления легких в возрасте 41 года в Стокгольме.

Фото: группа «Мемориальный музей-усадьба С. В. Ковалевской» в социальной сети «ВКонтакте»

Как сообщается в группе «Мемориальный музей-усадьба С. В. Ковалевской» в социальной сети «ВКонтакте», через 5 лет на ее могиле на Северном кладбище Стокгольма появился памятник, выполненный по эскизу скульптора Николая Султанова. Средства на него собрали комитет Высших женских курсов и другие женские организации России.

Место упокоения ученой обозначено простым мраморным крестом и темной мраморной плитой с надписью на русском языке: «Профессору математики С. В. Ковалевской — ее русские друзья и почитатели». В 2016 году по инициативе старейшего в Швеции общества российских соотечественников «Русский салон» на надгробии ученого установили мемориальную табличку с надписью на шведском языке: «Здесь покоится первая женщина-математик Софья Ковалевская».